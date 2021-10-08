TOBB’dan kamu ve özel sektöre yeşil dönüşümde işbirliği çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşüm noktasında kamu ve özel sektörün işbirliği yapması çağrısında bulundu.

İş dünyası olarak Paris İklim Anlaşması'nı yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak gördüklerini, anlaşmanın onaylanmasının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu anlayışla doğal kaynakları koruyarak, iklim kriziyle kamu-özel sektör el ele vererek mücadele etmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, "Kamunun da desteğiyle karbon salınımını azaltmalı, sıfır atık hedefine uymalı, sürdürülebilir ve yeşil üretimi benimsemeli, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok tercih etmeliyiz. Bu kapsamda yol haritasının ve eylem planlarının kamu-özel sektör iş birliğinde tespit edilerek hayata geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma hedefiyle gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.