TOBB’dan KOBİ’lere ABD’ye e-ihracat yapma imkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) iş birliğiyle, seçilen firmalara mentorluk hizmeti verilecek ve bu firmalar ABD'ye e-ihracat yapma imkanı bulacak.

UPS'nin de desteğiyle başvuru yapan firmalar arasından seçilecek şirketler mentorlarla eşleştirilecek. Firmalarla birlikte pazar analizi yapılacak ve bunların ilk defa ABD pazarına e-ihracat yapması sağlanacak.

Projeye göre, öncelikli sektörlerde potansiyel firmalar belirlenecek. Bu firmalara ABD pazarına e-ihracat süreçlerini olgunlaştırabilmeleri için stratejik planlama, danışmanlık ve iş geliştirme desteği verilecek. Firmalar hem e-ihracat alanında deneyimli ekiplerle hem de e-ihracata yeni adım atan aktörlerle bir araya gelerek iş birliği ağının parçası olacak.

Mentorluk başvurusu onaylanan, mobilya, tekstil, hazır giyim, makine yan sanayisi gibi sektörlerde ABD'ye e-ihracat yapmayı hedefleyen firmalar, halihazırdaki sınır ötesi e-ticaret süreçlerini gözden geçirme, iş hacimlerini artırma ve süreçlerini hızlandırma fırsatı bulacak.

Mentorlarla birebir görüşmeler yapacak firmalar, TOBB'un ABD'nin Şikago kentinde kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi ile irtibatlandırılarak, ABD pazarındaki ivmelerini de artıracak.

Mentorluk programına başvurular bugün başlarken programa başvurmak ve eğitimlerden yararlanmak isteyen firmaların TOBB'un internet adresindeki anketi 28 Şubat'a kadar doldurmaları gerekiyor.

"Türkiye'nin küresel dış ticaretten aldığı payı artırmak istiyoruz"

İşbirliğine ilişkin bilgi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni ticaret olanakları için girişimcilere aktif destek sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Küresel dış ticaretten Türkiye'nin aldığı payı artırmak istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “TOBB olarak, ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olan KOBİ'lerimizin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak ve firmalarımızın pazarlara erişim imkanlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Girişimcilerimizin daha büyük bir kitleye doğrudan ulaşmalarını sağlayarak onları bir üst lige taşımayı ve e-ihracatın avantajlarından faydalandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Amerikan Şirketler Derneği ile ABD'ye e-ihracat potansiyeli yüksek alt sektörleri belirledik. Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmayla firmalarımızın e-ihracat yöntemiyle ABD pazarıyla buluşmasını sağlayacağız."

Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın ABD şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, ABD pazarını hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeleri üyeleriyle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Turnaoğlu, "Dernek olarak önceliklerimizden biri Türk firmalarının küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak. Bu anlamda, TOBB iş birliğinde ve üyemiz UPS desteğiyle 'e-Ticaret Mentorluk Programı'nı gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da küresel e-ihracat hacminin 2025 yılında 2,4 trilyon dolar olmasının beklendiğini aktararak, "İhracat ve ticarette yaşadığımız dijital dönüşüm bu beklentiyle beraber baş döndürücü şekilde hızlandı. Türkiye'deki işletmeler de bu dönüşüme dahil olabilir. Bu program, katılımcılara e-ihracat anlamında yeni kapılar aralayacaktır." ifadelerini kullandı.