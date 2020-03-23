TOBB’dan koronaya karşı ‘nefes’ olacak kredi adımı

23 Mart 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Türkiye’de koronovirüsle mücadele için tüm sağlık sektörü seferber olmuşken, ekonomi dünyası da pandemiyi en az hasarla atlatmak için çözümler arıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin ardından iş dünyası da harekete geçti. 19 Mart Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzası ile Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 365 oda ve borsaya gönderilen mektupla, daha önceden de TOBB’un devreye aldığı ‘Nefes Kredisi’ benzeri bir kredi uygulaması için oda ve borsaların taahhüt edebileceği miktarı belirtmeleri istendi. Önceki örneklerde olduğu gibi 5 milyar ile 7.5 milyar lira arasında bir meblağın toparlanmasının beklendiği kredi, oda ve borsa üyelerine uygun faiz, uygun vade ve geriye geç ödemeli olarak bankalar aracılığı ile kullandırılacak.

Eşi benzeri yok!

Başkanlar ‘Dünyada ticaret odaları arasında böyle finansmanın eşi benzeri yok’ diye tanımladıkları proje için yönetim kurulları ile verebilecekleri tutarları belirlediler. 20 Mart Cuma akşamı online gerçekleştirilen yönetim kurulu ile de belirtilen tutarlar üzerinden kredinin ilk adımı atıldı. Oda ve borsalar belirledikleri tutarları TOBB’a ilettiler. TOBB da yine odaların delege sayısına uygun olarak belirli bir artı tutarı bu biriken meblağa ekleyecek. Ayrıca TOBB, uygun faiz, uygun vade, geç ödeme seçenekleri için bir taraftan bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüşecek, bir taraftan da Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) çalışmaları konusunda Hazine’nin kapısını çalıp yol haritası isteyecek.

Hangi bankalar katılmıştı?

TOBB’un bir önceki yıl düzenlediği ‘Nefes Kredisi’ne Ziraat Bankası, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Denizbank katılmıştı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Finansmanda İnovasyon’ adını verdiği Nefes Kredisi’nin devamı da niteliğindeki “Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi”nde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım yer almıştı.

Bu kapsamda bankalara odalar tarafından kaldıraç olarak verilen anaparaların günü de bu ay doluyor. Bu ay içinde bankaların odalara anaparaları iade etmesi bekleniyordu. Odalar anaparaları bankalara çok düşük faiz ile sunarken, bankalar bu tutarları kaldıraç olarak kullanıp üyelerine uygun kredi olarak kullandırıyorlardı. Aslında oda ve borsalar bir anlamda üyelerine kefil oluyorlardı.

2021’in sonunda biten bir kredi olması planlanıyor

Yeni verilecek desteğin de 2021’in sonunda biten bir kredi olması planlanıyor. Projeye güçlü finansmana sahip oda ve borsalar giriyor. Tüm oda ve borsalardan belirli bir tutar belirtme zorunluluğu yok. Başkanlar, yeniden toparlanacak meblağın yine 5 milyar ila 7.5 milyar lira civarında olmasını bekliyor.

“Elimiz taşın altında” vurgulu o mektup…



Sayın Başkan; Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının maalesef ülkemizde de görüldüğü malumunuzdur. Küresel etkilere paralel olarak salgının ekonomik etkileri ülkemizde de daha hissedilir olmaya başlamıştır. TOBB, Odalar ve Borsalar olumsuz koşullarda elini hep taşın altına koymuş ve üyelerinin hep yanında olmuştur. Bu çerçevede, üye işletmelerimize likidite sağlamak, piyasalarda oluşabilecek çarpan etkisini hafifletmek üzere geçmiş dönemlerde başarıyla yürütülen Nefes Kredisi benzeri bir projenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan projeye Oda-Borsamızın taahhüt edebileceği mevcut miktarının 20 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ……….@tobb. org.tr adresine bildirilmesini rica ederim. Saygılarımla…”

Odalar da harekete geçti



Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut bir açıklama yaparak, koronavirüsle iktisadi mücadele kapsamında hazırlanan projede 6 milyon TL katkı payı ile yer alacaklarını açıkladı. Öte yandan pek çok oda da “Ekonomik İstikrar Kalkanı”na kentlerindeki ağırlıklı sektörlerin de eklendiği yeni maddeler açıklanmasını bekliyor. Bu arada tüm oda ve borsalar da işlemlerin online yapılması, sosyal mesafenin korunması için sağlığa yönelik çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.