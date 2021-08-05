TOBB’dan yangın felaketine karşı nakdi yardım kampanyası

ANKARA(DÜNYA)-Yangının etkilerini azaltmak amacıyla daha önce Antalya Valiliğine 5 milyon lira bağışlayan ve üye odalarıyla birlikte 1.5 milyon fidan dikimi kampanyası yürüten TOBB, şimdi de 1 ay sürecek nakdi yardım kampanyası başlattı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesindeki oda ve borsalalara bir yazı göndererek, gerekli izinler alınarak bir yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Oda başkanlarına hitaben bir mektup yazan Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının bir çok vatandaşı, doğal hayatı ve ticaret yaşamını son derece olumsuz etkilediğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, yangınların neden olduğu doğal ve ekonomik tahribatın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla oda, borsa ve üyelerin nakdi yardımda bulunabilmesi için gerekli izinlerin alınarak 1 ay sürecek kampanya başlatıldığı bilgisini verdi.

Kampanyaya, tüm oda ve borsalar ile üyelerin katılabileceği bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Kampanya için yardımlar, Birliğimizin bu amaca yönelik olarak açtığı ekte belirtilen hesaplara gönderilecektir. Bu hesaplarda toplanan bağış tutarları, Birliğimizce oluşturulan yetkili kurulun denetim sonrasında ilgili kamu idaresinin hesabına transfer edilecektir” dedi.

Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı, “Kanaat önderlerimiz olan sizlerden, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı bugünlerde, halkımızın da beklentileri doğrultusunda, bu felaketten etkilenen bölgelerimiz için gerekli desteği sağlayacağınız inancıyla bu kampanyanın üyelerinize bildirilmesi ve nakdi bağışlarınızın belirtilen hesaplara gönderilmesini rica ederim”