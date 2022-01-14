TOBB'dan yurt dışı lobi faaliyetlerine ilişkin açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yurt dışındaki lobi faaliyetlerine ilişkin eleştirilere yanıt vererek, "TOBB'un ülkemiz lehine German Marshall Fund (GMF) ile yaptığı yurt dışı lobi faaliyetlerine 'Çamur at izi kalsın' düşüncesiyle getirilmek istenen akıl dışı suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamada, TOBB'un, Türkiye'nin ticari ilişkilerinin önünü açmak, geliştirmek ve Türkiye'nin yurt dışı lobi faaliyetlerine destek vermek amacıyla her zaman aktif bir rol aldığı bildirildi.

Bu kapsamda Avrupa Birliği, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uluslararası etkinlikler yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili bakanlığın olumlu görüşü ile bu faaliyetler düzenlenirken yurt dışında lobi gücü ve kamuoyunu etkileme imkanı yüksek kuruluşlarla da iş birliği yapılmaktadır. TOBB ile GMF arasında da bu kapsamda bir dizi programlar yapılmıştır. Brüksel, Paris, Berlin, Washington​​​​​​​'da kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilen bu programlarda, Türkiye'nin ekonomik potansiyeli ve ülkemiz tezleri ABD ve Avrupa'daki hükümet, iş dünyası ve düşünce kuruluşları çevrelerine anlatılmaktadır. Türkiye'den kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ve devlet adamlarımız da programlarda yer almış ve ülkemizin görüşlerini tüm bu çevrelere aktarma fırsatı bulmuşlardır."

Türkiye karşıtı lobilere işaret edilen açıklamada, "Türkiye karşıtı lobilerin ülkemize karşı harekete geçtiği, bilgi kirliliğinin arttığı bir dönemde, ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve oluşturulmak istenen negatif kamuoyu algısının önüne geçmek üzere uluslararası arenadaki faaliyetlerin artması gerektiği bir dönemdeyiz. Hal böyleyken ve ülkemizin son yıllarda yurt dışında karşı karşıya bırakıldığı durum ortadayken, TOBB'un ülkemiz lehine GMF ile yaptığı yurt dışı lobi faaliyetlerine 'Çamur at izi kalsın' düşüncesiyle getirilmek istenen akıl dışı suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.