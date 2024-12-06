TOBB'nin onayladığı sanayi kapasite raporu sayısındaki yıllık düşüş dikkat çekti

TOBB, ocak-kasım dönemine ilişkin onaylanan sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 5,7 azalışla 45 bin 492 olarak kayıtlara geçti.

Birliğin Sanayi Veri Tabanı'ndaki toplam aktif kapasite raporu sayısı Kasım 2023'te 97 bin 544 iken geçen ay yüzde 3,9 azalışla 93 bin 723'e geriledi. Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Kasım 2023'te 3 milyon 986 bin 827 iken, bu sayı yüzde 4,8 artışla Kasım 2024'te 4 milyon 179 bin 349'a ulaştı.