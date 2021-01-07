TOBB'un ABD'deki Ticaret Merkezi açılıyor

TOBB'un Ticaret Bakanlığı'nın desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD'de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi'nin açılışı 08 Ocak 2021 Cuma günü 14.30'da internet üzerinden webinar yoluyla

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.



Şikago'da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD'de her aşamada "tek durak ofis" prensibiyle yardımcı olacak.



Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik hizmetleri gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.