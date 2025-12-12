TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporları arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kasımda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 1,8 artarak 4 bin 763 oldu.

TOBB, kasım ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 1,8 artarak 4 bin 763'e çıktı.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Kasım 2024'te 93 bin 723 iken geçen ay yüzde 1,5 yükselerek 95 bin 158'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 0,8 artışla 3 milyon 936 bin 227 olarak hesaplandı.

Kapasite raporu başına düşen ortalama çalıșan sayısı da ekimde 40,99 iken kasımda 41,37 olarak belirlendi.