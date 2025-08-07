TOBB'un temmuzda onayladığı sanayi kapasite raporu yıllık yüzde 4,4 düştü
TOBB verilerine göre, Temmuz 2025’te onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yıla göre yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 oldu. Aktif kapasite raporlarına göre çalışan sayısı ise yüzde 0,3 artarak 3 milyon 815 bin 418'e yükseldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temmuz ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.
TOBB tarafından Temmuz 2025 ‘te onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2024’e göre yüzde 4,4 azalarak 4 bin 357 adet oldu.
TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı, Temmuz 2024'te 95 bin 972 iken bu yılın aynı ayında yüzde 1 azalarak 95 bin 9 olarak kayıtlara geçti.
Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalıșan sayısı ise Haziran 2025’te 3 milyon 805 bin 18 iken temmuzda yüzde 0,3 (10 bin 400) artarak 3 milyon 815 bin 418 olarak belirlendi.
Aktif Kapasite Raporlarına göre kapasite raporu bașına düșen ortalama çalıșan sayısı ise Haziran 2025’te 40,12 iken , Temmuz 2025’te 40,16 olarak belirlendi.