TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle açıldı.

Arabuluculuğun yurt dışında da geçerli olabilmesini sağlayan ve "Singapur Sözleşmesi" olarak da bilinen "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"nun onaylanmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğü girdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanlarının Türkiye'nin yatırım cazibesini artıran unsurlar olduğunu söyledi.

İş dünyası olarak aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesinden her zaman şikayet ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, burada önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. 2013'ten bu yana ihtiyari olarak uygulanmakta olan arabuluculuk sistemi, iş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale geldi. 7 yılda buraya gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 milyon oldu. İş dünyamız için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısıysa 1 milyona yaklaştı. Bunların yüzde 69’u anlaşmayla sonuçlandı."

Hisarcıklıoğlu, eskiden yıllarca süren davaların artık haftalar, günler içinde bittiğini, adalete erişimin hızlandığını bildirdi. Arabuluculuğun bir kazan-kazan yöntemi olduğunu ve toplumsal barışa katkı sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sayesinde insanların zaman kaybından, yargı sisteminin ise önemli bir iş yükünden kurtulduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Türkiye'de gelişmesi için TOBB ve oda borsa camiası olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

TOBBUYUM ile 29 odanın, arabuluculuk ve tahkim merkezleri ile üyelere hizmet verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, zamanla daha çok odanın bu hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

"Hukuk sistemi, ekonominin de temel direği"

Hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğuna işaret ederek, "Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Arabuluculuk merkezlerinin kurumsallaşması açısından hazırlığı devam eden Arabuluculuk Yasa Tasarısı'nın kanunlaşmasını beklediklerini söyleyen bildiren Hisarcıklıoğlu, tüm üyelerini herhangi bir uyuşmazlık durumunda TOBBUYUM'a başvurmaya davet etti.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ise, tüm dünyada özellikle gelişmiş ekonomilerde klasik ihtilaf çözme yöntemleri dışında yeni arayışların olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde de davaların uzun ve masraflı olması nedeniyle alternatif uyuşmazlık çözümleri adı altında fikri çalışma ve gayretlerin olduğunu ifade eden Çiçek, arabuluculuk müessesesinin iyi, gerçekçi, adil ve toplum barışına da katkı sağlayacak bir yöntem olduğunu dile getirdi.