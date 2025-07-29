Tofaş’tan beklentilerin üzerinde kâr: 2. çeyrekte 1,7 milyar TL

Tofaş, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1 milyar TL’yi aşarak 1,7 milyar TL net kâr açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönemde açıkladığı 4,33 milyar TL’lik net kârı ise 5,8 milyar TL olarak revize etti.

Kâr artışında K0 modeli ve Stellantis markalı araçların satışları, yükselen ciro ve pozitif finansal kalemler etkili oldu. İlk 6 aylık dönemde toplam net kâr 1,6 milyar TL oldu. Net kâr marjı çeyreklik bazda 3,1 puan iyileşerek yüzde 2,5 seviyesine çıktı.

Şirketin ikinci çeyrek cirosu, 69,4 milyar TL'ye ulaşırken, cirodaki artışta Stellantis-Türkiye modellerinin mayıs-haziran aylarında konsolide edilmesi etkili oldu.

Brüt kâr marjı bir önceki çeyreğe göre 1,1 puan artışla yüzde 7,3’e çıktı ancak geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. FAVÖK ise beklentilere paralel şekilde 2,4 milyar TL olurken, yıllık yüzde 34 daralma, çeyreklik ise yüzde 260 artış kaydetti. FAVÖK marjı çeyreklik bazda artarken yıllık bazda 8 puan düştü. Bu düşüşte faaliyet giderlerindeki yüzde 85’lik artış etkili oldu.

2025’in ilk yarısında şirket, geçen yıla göre yüzde 17 artışla 95 milyar TL gelir elde etti. Ancak net kâr yüzde 72, FAVÖK ise yüzde 69 oranında daraldı. Brüt kâr marjı yüzde 7, FAVÖK marjı ise yüzde 3,3 seviyesine geriledi.

Yurtiçi satış gelirleri yüzde 34,4 artışla 79,9 milyar TL’ye yükselirken, yurtdışı satışlar yüzde 39,6 düşüşle 11 milyar TL oldu. Şirket bu dönemde 9,5 milyar TL serbest nakit akışı elde etti. Özkaynaklar 6,4 milyar TL temettü ödemesi nedeniyle yüzde 12,2 azalarak 48,3 milyar TL’ye düştü. Net borç ise yıl başına göre yüzde 110 artarak 19,9 milyar TL oldu.

2025 beklentilerini de güncelleyen Tofaş, yurtiçi satış hedefini 110-130 bin aralığından 300-330 bine yükseltti. İhracat ve üretim beklentilerinde küçük revizyonlar yapan şirket, vergi öncesi kâr marjı beklentisini 2025 için yüzde 3, 2027 için ise yüzde 5-7 aralığında açıkladı.