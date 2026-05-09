Togg Çinli batarya devi CAIT ile yeni bir ortaklık kurdu

Togg, küçük segmentteki yeni elektrikli araç modellerini geliştirmek amacıyla dünyanın en büyük batarya üreticisi ile ortaklık kurdu. Şirket, Çin merkezli Contemporary Amperex Intelligent Technology (CAIT) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Togg, yeni nesil araçlarında CAIT tarafından geliştirilen entegre şasi ve güç ünitesi platformunu kullanıyor. Platform teknolojisi Çinli ortak tarafından sağlanırken, araç geliştirme süreci pazar ihtiyaçlarına göre Togg bünyesinde yürütülüyor.

Togg yeni modeller için platform teknolojisi satın aldı

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 7 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada ortaklığın sadece bir tedarik ilişkisi olmadığını belirtmişti. Tosyalı, hazır bir çözüm yerine geliştirme sürecinin bir parçası olmanın yerel ekosisteme katkı sunduğunu ifade etmişti.

Bu yeni yöntem ile kullanıcı ihtiyaçlarının daha etkin karşılanması hedefleniyor. Ortaklık süreci otomotiv sektöründeki yeni teknolojilerin yerelleştirilmesine yönelik adımları da içeriyor.

Üretim süreci 2027 yılında başlıyor

Yeni ürün grubunun ilk örneklerinin 2027 yılının ortalarında üretim bandından inmesi planlanıyor. İlk etapta iç pazar için planlanan satışların ardından yurt dışı pazarlara odaklanılıyor.

İstanbul Ticaret Odası Otomotiv Komitesi Başkanı Anıl Şentürk, iş birliğinin Türk otomotiv sanayisi için çeşitli avantajlar barındırdığını dile getirdi. Şentürk, kısa ve orta vadede maliyetlerin düşeceğini öngördü.

Sektör temsilcileri anlaşmanın etkilerini değerlendirdi

Yapılan değerlendirmelere göre düşük maliyet ve kısalan şarj süreleri Togg modellerine rekabet gücü kazandırıyor. Batarya ömrünün uzun olması da ikinci el piyasası üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.

Uzun vadede ise yerel teknoloji geliştirme kapasitesinin sınırlı kalabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kendi bilgi birikimini oluşturamama durumu inovasyon hızını etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.

Küresel batarya teknolojileri ile entegre olan bu yapı, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki dönüşüm hızını ve yıllık üretim kapasitesi hedeflerini doğrudan şekillendiriyor.