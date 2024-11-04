Togg satışları Tesla'yı solladı! Pazarın galibi değişti...

Ekim ayında elektrikli otomobil pazarında hareketli bir dönem yaşadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre elektrikli araç satışı 8 bin 341 adet olurken, hibrit araç satışlarının payı yüzde 11,02 oldu.

En çok satan elektrikli model yerli marka Togg oldu. Togg'u sırasıyla BMW, KG Mobility, MINI Countryman ve Tesla Y izledi.

-Togg T10X ekim ayının birincisi olurken, toplam 3 bin 91 adetlik satışla pazarın yüzde 37,06'sını kapladı.

-Alman devi BMW'nin X1 modeli, 557 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı. SUV segmentindeki güçlü oyuncu, lüks ve performansı bir araya getiren yapısıyla öne çıktı.

-KG Mobility'nin Torres modeli ise 425 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı.

-Premium segmentte yer alan MINI Countryman, 425 adetlik satışla dördüncü sırada kendine yer buldu.

-Dünyanın en çok satan elektrikli araçlarından biri olan Tesla Y ise 340 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Listede Hyundai IONIQ 5, Mercedes EQB, Renault MEGANE E-TECH, Peugeot 3008 gibi diğer popüler elektrikli modeller de yer alıyor. Citroen C4, Kia Niro, Mercedes EQE gibi modeller ise listede daha düşük sıralarda yer alsa da pazarın önemli oyuncuları arasında bulunuyor.

Pazarın galibi değişti

Öte yandan yerli otomobil Togg 10 ayda 20 bin 140 elektrikli otomobil satarken, Tesla aynı aralıkta 7 bin 367 adetle ikinci, BMW ise 6 bin 576 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Segment analizi

Listede SUV segmentindeki modeller, elektrikli otomobil pazarında önemli bir paya sahip. TOGG T10X, BMW X1, KG MOBILITY TORRES gibi modellerin üst sıralarda yer alması bu durumu destekliyor.

Hatchback modeller yükselişte

Renault MEGANE E-TECH, Peugeot 208 gibi hatchback modellerin de listede yer alması, bu segmentin de elektrikli otomobiller için cazip hale geldiğini gösteriyor.

Lüks Segmentin Katkıları: Mercedes EQB, BMW 5 Serisi gibi lüks segmentteki modellerin de listede yer alması, elektrikli otomobillere olan ilginin tüm segmentlerde yaygınlaştığını gösteriyor.

Togg ekimde pazarın lideri oldu

Ekim ayı Türkiye elektrikli otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Yerli üretim olan TOGG T10X'in pazar lideri olması, sektör için önemli bir dönüm noktası oldu. SUV segmentinin güçlü olduğu, hatchback ve lüks segmentlerin de yükselişte olduğu bir pazar tablosu çizilebilir. Önümüzdeki aylarda bu trendlerin devam edip etmeyeceği merak konusu.