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TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun tasarımları, 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG tasarımları Japonya'da da tescillendi
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

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