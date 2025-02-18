Togg ve Bundle'dan işbirliği! T10X sürücüleri için yeni özellik

Türkiye'nin elektrikli otomobil markası Togg, kullanıcı deneyimini bir adım daha ileriye taşıdı. Mobil haber uygulaması Bundle ile yapılan iş birliği sayesinde, T10X sürücüleri sesli haber asistanıyla birlikte gündemi anında takip edebilecek.

T10X kullanıcıları için özel olarak geliştirilen Bundle entegrasyonu, Tru.Store üzerinden erişime sunuldu. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar çeşitli haber kategorilerinde özet bilgilere güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

Asistan özelleştirebiliyor

Sesli haber asistanı, ekonomi, spor, teknoloji ve bilim gibi farklı alanlarda kısa ve anlaşılır özetler sunarak, T10X sahiplerinin sürüş sırasında gözlerini yoldan ayırmadan bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar, asistanı kişisel tercihlerine göre de özelleştirebiliyor.