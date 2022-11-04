“Togg’a kolayca ulaşım için özel kredi imkanları sunacağız"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, partisinin düzenlediği "Ekonomi Buluşmaları" toplantıları kapsamında Kadıköy’de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik görünüme ilişkin konuşan Gürcan, salgın sürecinde Türkiye’nin büyüyen iki ülkeden biri olduğunu, dünya genelinde enerji fiyatlarında ciddi yükselişlerin görüldüğünü kaydetti.

Tahıl Koridoru'na değinen Gürcan, “Kesintiye uğrayan Tahıl Koridoru, Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna ile görüşmesi sayesinde devam edecek.” dedi.

Gürcan, emtia fiyatlarında düşüşlerin, enerji fiyatlarında ise yükselişlerin görüldüğünü aktararak, merkez bankaların tüm dünyada artan enflasyondan dolayı para politikalarında sıkılaşmaya devam ettiğini anlattı.

Dünyadaki ülkelerin büyüme hedeflerini yeniden güncellediğini belirten Gürcan, çok sayıdaki ülkenin büyüme tahmininin aşağı doğru çekildiğini dile getirdi.

“Türkiye, son 8 çeyrektir büyümesini aralıksız devam ettiriyor”

Mahmut Gürcan, Türkiye’de bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme gerçekleştirdiğini, G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu ifade ederek, “Türkiye son 8 çeyrektir büyümesini aralıksız devam ettiriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de büyümenin devam etmesini bekliyoruz. Öncü göstergeler, ılımlı şekilde gelmektedir.” diye konuştu.

İş yerlerinin kapandığına dair zaman zaman eleştiri aldıklarını belirten Gürcan, geçen yıl ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı 81 bin 455 iken, bu sene 100 bin 945 şirketin kurulduğunu, kapanan şirket sayılarının ise her sene olağan seyrinde devam ettiğini söyledi.

“KOBİ’lere yönelik yeni bir KGF paketi açıklayacağız”

Gürcan, 2003 yılında Türkiye’deki KOBİ sayısı 1,7 milyon iken, 2021 yılı itibarıyla iki katını aşarak 3,6 milyona yükseldiğini aktararak, KOBİ’ler tarafından 2003 yılında 5,2 milyon kişi, 2020 itibarıyla ise 11,5 milyon kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

KOBİ’lere ciddi destek sunduklarını vurgulayan Gürcan, ayrıca aralık ayı ortalarında KOBİ’lerin kullanımına yönelik yeni bir KGF paketi açıklayacaklarını söyledi.

Gürcan, Türkiye Ekonomi Modeli ile beraber işsizliğin ciddi şekilde azaldığını, yatırımların ve istihdamın arttığını net şekilde gördüklerini ifade ederek, salgın öncesine göre Türkiye’nin istihdam sayısını en çok artıran ülkelerden biri olduğunu, birincisinin İrlanda, ikincisinin ise Türkiye olduğunu bildirdi.

Yıllıklandırılmış ihracatın 253,1 milyar dolara ulaştığını anlatan Gürcan, yıl sonuna kadar ihracatın artarak devam edeceğini, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96,4 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Gürcan, Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payı 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yılllıklandırılmış olarak yüzde 1,03 seviyesine yükseldiğini anlatarak, “İhracatımızdaki artışı selektif krediler vererek artırmaya devam edeceğiz. Turizm gelirlerinde de almış olduğumuz pay hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 1,9 olan pay, yüzde 3,4’e çıktı. Türkiye olarak bu yıl turizmden 44 milyar dolar gelir bekliyoruz ve 50 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Avrupalı turistlerin Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Nominal enerji ithalatının yıllıklandırılmış olarak ekim ayı itibarıyla 94,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu rakamın 2019 yılında 20 milyar dolar olduğunu, bu yıl enerji ithalatına yaklaşık 100 milyar dolar ödeneceğini vurgulayan Gürcan, Türkiye bütçe dengesinde 2021 yılında da birçok ülkeden pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü, kamu borç stoku ve borçluluk düzeyinin de diğer ülkelere göre iyi seviyede olduğunu bildirdi.

Gürcan, bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacak oranı ve sermaye yeterlilik rasyosunun da akran ülkelere göre makul seviyelerde seyrettiğini belirtti.

“Yıl başından itibaren enflasyonda düşüşleri göreceğiz”

Mahmut Gürcan, 2022 yılında Türkiye’de enflasyonun artış eğilimi gösterdiğini ifade ederek, “Önümüzdeki yılın başından itibaren enflasyonda düşüşleri inşallah hep beraber göreceğiz.” dedi.

Dünyada verisi bulunan 165 ülke arasında 136’sının negatif reel faiz, 29’unun da pozitif reel faiz verdiğini anlatan Gürcan, negatif reel faiz veren ülkenin bir tek Türkiye olmadığını söyledi.

Politika faizinin artırılmasının ekonomiye olumsuz etkileri, tarımın desteklemesi, enflasyon ile mücadelede vatandaşa sunulan imkanlar ve vergi indirimleri konularına değinen Mahmut Gürcan, yaklaşık 473 TL’lik doğal gaz faturası gelmesi gereken kişiye şu anda 100 TL’lik fatura geldiğini, devlet olarak yüzde 80-85 arasındaki bir oranı, vatandaşın doğal gaza ucuz ulaşabilmesi için sübvanse ettiklerini dile getirdi.

Gürcan, enflasyon ile mücadele kapsamında devletin 2021 yılında 154,1 milyar lira tutarındaki vergi gelirinden feragat ettiğini, 2022 yılında da 277,8 milyar liradan feragat edeceğini vurguladı.

2002 yılından bu yana Türkiye’deki gelişmeleri “Nereden Nereye” başlığı altında aktaran Gürcan, Kur Korumalı Mevduat’tan yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin faydalandığını, toplumun bir kesiminin değil, her kesiminin yararlandığını, dün çıkan Torba Yasa ile 2023 yılı sonuna kadar uzattıklarını dile getirdi.

Gürcan, Togg’un kendisinin yerli olduğunu, imal edilen ülkesinin, karar vericilerin hepsinin yerli olduğunu, bazı kısımlarının ithal olmasının gayet doğal olduğunu belirterek, “Türkiye kendi otomobilini üretiyor ve kararlarını kendisi veriyor. Bu bizim için çok büyük avantaj. Vatandaşımızın Togg’a kolayca ulaşabilmesi için özel kredi imkanları sağlayacağız. Batarya üretim tesisi Türkiye-Çin ortaklığıyla Türkiye’de kuruldu. Şarj istasyonlarıyla ilgili Togg’un girişimleri var. Türkiye’de şarj istasyonları kuruluyor.” şeklinde konuştu.