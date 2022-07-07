TOGG’a proje bazlı destek

ANKARA (DÜNYA)

Bursa’da yapılacak elektrikli otomobil ve batarya yatırımlarına proje bazlı destek verilmesini öngören Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Bursa Gemlik’teki elektrikli otomobil yatırımı Proje Bazlı Destek kapsamında 1 milyon 71 bin m2 arazi 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi. TOGG, istihdam şartını 5 yıl yerine getirirse, talebi halinde arsayı bedelsiz olarak alabilecek.

Ayrıca yine Bursa Gemlik’teki 3 milyon 24 bin metrekarelik taşınmaz da batarya üretimi için Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi A.Ş’ye tahsis edilecek. Bu firma da istihdam şartını sağlarsa araziyi 5 yıl sonra bedelsiz olarak alabilecek.s