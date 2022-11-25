Togg’da siparişler Şubat 2023’te alınacak

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce tanıtıldı. Fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği, “Avrupa’nın en temiz boyahanesi” unvanına sahip boyahanede de “Türkiye’nin otomobili”nin boya aşamaları gösterildi.

Togg’un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Togg’un 15 seneye yayılmış 3,5 milyar euroluk bir yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yatırımın 5 farklı modelde “akıllı cihaz”, 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, “2023 sonu itibarıyla Togg için toplamda 1,8 milyar avroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil” dedi.

Karakaş, Togg’un şu anda 4 milyar 336 milyon 274 bin lira ile Türkiye’de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihazların satışından hem mobil hizmetlerinin kullanımından gelir elde edecek. Aynı zamanda batarya ve yazılım maliyetlerini kontrol edebildiği için karlılığına bunun da katkısı olacak. Togg’un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.”

“Togg, ‘YeniLig’in iddialı oyuncularından biri”

Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefinin bulunduğunu anlatan Karakaş, kamuya 2035 yılına kadar 30 bin Togg satılacağını aktardı. Karakaş, teknolojinin ve paradigmaların değiştiği bu dönemlerde yeni oyuncular için yeni fırsatların ortaya çıktığını belirterek, “Togg bu döneme ‘YeniLig’ diyor. YeniLig’in başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kullanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler olacak” dedi. Karakaş, şu anda toplam 1400 kişinin çalıştığı Togg’da üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında istihdamın 4 bin 300 kişiye yükseleceğini kaydetti.