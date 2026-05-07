Togg'dan Çinli batarya devi ile stratejik ortaklık: 3 yeni model 2027'de yola çıkacak

Togg, yeni B segmenti ailesi için CATL’in iştiraki CAIT ile ortak platform geliştirmek üzere iş birliği yaptı. Bu doğrultuda Togg, platformu mühendislik katkısı ile kendi ürün ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecek.

3 yeni model, 2027'de yola çıkacak

Platform teknolojisini CAIT sunarken, kullanıcı deneyimi, ürün gereksinimleri ve dijital mimari tarafında Togg belirleyici olacak. CAIT’in Bedrock Şasi teknolojisi ile Togg’un araç geliştirme kabiliyetlerini bir araya getirecek üç yeni araç modelinin, 2027 ortasından itibaren kademeli olarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Ortak değer üreten stratejik ortaklık

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, iş birliğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek mobiliteyi yalnızca bir ürün değil, teknoloji odaklı bütüncül bir ekosistem olarak ele aldıklarını söyledi. Tosyalı, bu kapsamda geliştirilen iş birliklerinin klasik tedarik ilişkilerinin ötesine geçerek ortak değer üreten stratejik ortaklıklara dönüştüğünü ifade etti.

Tosyalı, hazır çözümler yerine geliştirme süreçlerinin doğrudan parçası olarak kullanıcı ihtiyaçlarına daha etkin yanıt verdiklerini ve bu yaklaşımın Türkiye’de mobilite ekosisteminin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Önümüzdeki dönemde de farklı segmentlerde yeni çözümlerle Togg ekosistemini ve kullanıcı deneyimini genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

'Küresel büyümede önemli bir kilometre taşı'

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Robin Zeng de iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş birliği, Bedrock Şasi’nin Çin pazarındaki seri üretim sürecinin ardından küresel ölçekte büyümesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Aynı zamanda entegre akıllı şasi alanında referans projelerden biri olacak bu iş birliği, küresel iş ortaklarımızı güçlendirerek elektrifikasyon sürecini hızlandıracak ve gelişmekte olan yeni enerji pazarlarında düşük karbonlu mobiliteye geçişi destekleyecek."

İlk entegre akıllı şasi platformu

2024'te Çin'de seri üretime geçen Bedrock Şasi, binek araç markalarına bağımsız bir ürün olarak sunulan ilk entegre akıllı şasi platformu oldu. Batarya, elektrikli güç aktarma sistemi, termal yönetim ve şasi kontrol ünitesini tek bir yapıda birleştiren sistem, küresel ölçekte yerelleştirilebilir bir üretim modeliyle geliştirildi.

Platform, şasi teknolojisi, endüstriyel tedarik zinciri ve yerel otomotiv üretim kabiliyetlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Temel hedef, ortak bir teknolojik altyapı üzerinden araçların farklı pazarların ihtiyaçlarına göre tasarlanıp üretilebilmesini sağlamak.