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TOGG'dan 'gövde' gösterisi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'da ilk montaj yapıldı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tamamen yerli üretim parçalardan montajı yapılan ilk gövdemiz" denildi.

 

 