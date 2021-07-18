TOGG'dan 'gövde' gösterisi
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi'nde yerli araç çalışmaları devam ederken, otomobilin montajından ilk görüntü paylaşıldı.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'da ilk montaj yapıldı.
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tamamen yerli üretim parçalardan montajı yapılan ilk gövdemiz" denildi.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2021
Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO