TOGG’un batarya yatırımına proje bazlı devlet desteği

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) elektrikli otomobiller için batarya üretmek amacıyla gerçekleştireceği yatırım, Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında desteklenecek.

TOGG söz konusu yatırım için Eylül ayında SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurmuştu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TOGG’un gerçekleştireceği batarya yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamına dahil edildi.

Buna göre Bursa’da gerçekleştirilecek yatırım kapsamında 15 GWs kapasiteli batarya hücresi ile 19.8 GWs kapasiteli batarya modül paketi üretimi gerçekleştirilecek.

Toplam 30 milyar lira büyüklüğündeki yatırım kapsamında 2 bin 200 ilave personel çalıştırılacak ve unların 400 tanesi nitelikli personel olacak.

Yatırımın 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlanması halinde, bu tarihe kadar verilecek kümülatif desteğin limiti, sabit yatırım harcamalarının yüzde 12.5’i kadar olacak. Hibe desteği ödemesi; 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımın tamamlama vizesi yapılan kısmın yüzde 30’u kadar verilecek.

TOGG 2023 yılından itibaren yatırım süresinin sonuna kadar her yıl sabit yatırımın yüzde 10’u kadar Ar-Ge harcaması yapacak. Yatırım tamamlandığında, nihai sabit yatırım harcamaları toplamının en az yüzde 15’i kadar Ar-Ge harcaması yapılmış olacak.

Bursa Gemlik’te yatırım yeri tahsis edilen batarya yatırımına ayrıca; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği, 10 yıl boyunca enerji tüketim harcamalarına ilişkin yüzde 50 destek sağlanacak.