TOGG'un Türkiye ile Almanya fiyatı neden farklı?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Almanya'da da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ancak T10X ile sedan tipi T10F modellerinin Almanya satış fiyatı ve Türkiye satış fiyatı arasındaki çarpıcı fark dikkat çekiyor.

Togg'un Almanya fiyatı 190 bin TL daha ucuz

Togg'u Almanya'dan satın almak, kur farkına rağmen Türkiye'den daha ucuza gelirken aradaki fark ise güncel kurla 190 bin TL'yi buluyor. Togg T10X'in en düşük versiyonu Almanya'da vergiler dahil 34 bin 295 eurodan satışa çıkarken, modelin Türkiye fiyatı ise vergiler dahil 1 milyon 862 bin lira.

Deutsche Welle'nin haberine göre bu fark T10X'in V2 RWD uzun menzilli versiyonunda daha da açılarak, 350 bin TL daha ucuza geliyor. Yine "Panoramik Cam Tavan" Türkiye'de 65 bin liraya satılırken Almanya fiyatı kur farkıyla 48 bin 800 lira, aradaki fark 16 bin TL'den fazla.

T10F'in iki ülke arasındaki fiyat farkı 352 bin lira

Togg'un yeni tanıttığı sedan modeli T10F ise Türkiye'de 1 milyon 878 bin liradan listelenirken, modelin Almanya satış fiyatı ise 34 bin 295 euro. Yani burada da Almanya'daki kullanıcıların 200 bin liradan fazla avantajı var. "V2 RWD Uzun Menzil" versiyonda Almanya satış fiyatı vergiler ve kur farkıyla Türkiye'dekine göre 352 bin lira daha ucuz kalıyor.

Türkiye'de geliştirilip üretilen Togg'un Almanya'da kur farkına rağmen daha ucuz olmasının temel sebebi ise vergiler. Almanya'da Togg'lar yüzde 19 KDV'ye tabiyken Türkiye'de otomobillerden ÖTV alınıyor. KDV ise aracın ÖTV'li fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu da aracın satış fiyatını yukarı çekiyor.

Öte yandan Almanya'nın en çok satan markası Volkswagen'in elektrikli modelleri 33 bin 330 ise euro'dan başlıyor.