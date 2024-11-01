Togg'un yeni rengi 'Ayder'

Renklerini Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden alan yerli ve milli otomobil Togg bu defa Karadeniz'den esinlendi. Togg T10X7 serisine yeni renk olarak Ayder yeşilini kattı.

'Ayder'imizi tanıtmada da ciddi katkısı olacak'

Togg'u valilik makam aracı olarak kullanan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "15 bin kilometreyi geçtik. Çok konforlu bir araç. Ben bir Türkiye projesi olarak görüyorum. Hepimizin gurur duyduğu eserlerden birisi. Ayder yeşili Togg'un, ilimizi ve Ayder'imizi tanıtmada da ciddi katkısı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

'İnsanlar iftiharla karşılıyor'

Baydaş, okul ziyaretlerinde çocukların Togg'a büyük ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk zamanlar bakan bir daha dönüp bakıyordu. Gittiğim yerlerde çocukları bindirip gezdiriyorum. İnsanlar iftiharla karşılıyor. Vatandaşımız kendinden bir şey buluyor araçta. Yıllardır beklenen ve yerli araç özleminin giderildiği bir araç oldu. Bir teknolojik platform olarak ifade ediliyor. Çok mutluyum. Gittiğim yerlerde çok güzel ilgi görüyoruz."

Çamlıhemşin belediye başkanı Ömer Altun ise Ayder yeşiline bürünen Togg'la ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayder'in marka değeri, Türkiye'nin bir markası olan Togg'la bir o kadar daha arttı." dedi.

Togg dün sosyal medya hesaplarından, "T10X’in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz’in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali." başlığı ile yeni araç rengini tanıtmıştı.