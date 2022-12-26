Tohumculuk sektörü 2025 ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı

Gençer, 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı için geldiği Antalya’da sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tohumculuk sektörünün kısa süre içerisinde büyüdüğünün vd bugün sayılarının 1072’ye ulaştığına dikkat çeken Gençer, TSÜAB olarak Şili’den Çin’e kadar 60’tan fazla ülkeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Gençer, “Bugün artık 132 ülkeye 215 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştiriyoruz. 2023’te ihracat yaptığımız ülke sayısını 132’den 150’lere çıkarmayı planlıyoruz. Bu, tohumculuk sektörümüzün geldiği noktayı net şekilde gösteriyor. Salgın sonrasında kısıtlamalardan dolayı sektör biraz zorlanmıştı ama 2022 bizim için hareketli bir yıl oldu. Hızlı şekilde yurt dışı ve ülke içinde faaliyetlerimize devam ettik. Yılın 8 aylık döneminde ilk defa ihracat rakamlarımız ithalatımızı geçti, ilk kez net ihracatçı konumuna geldik. Bu bizim için çok sevindirici bir tablo. 2021 yılı ihracatımızı 215 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştik. Bu yılı minimum 250- 300 milyon dolarlar seviyesinde kapatmayı hedefliyoruz. 2025 hedefimiz ise en az 500 milyon dolarlık tohumluk ihracatına ulaşmak. Çünkü, 2025 yılında İstanbul’da Dünya Tohumculuk Federasyonu ISF’in toplantısı gerçekleşecek. 2 binden fazla dünya tohumcusunu burada ağırlayacağız. Bu, ülkemiz tohumculuğunun dünyada daha çok tanınmasına ve ihracat rakamlarımızın artmasına vesile olacak.”