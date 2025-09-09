TOKİ, 30 ilde 312 taşınmazı açık artırmayla satıyor! Müzayede yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

İhalelerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Katılım şartları belli oldu

Emlak Yönetim tarafından düzenlenecek açık artırma toplantısına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için katılım şartları açıklandı.

Toplantıya katılacak taliplilerin, katılım teminatlarını toplantı öncesinde Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki hesaba ya da toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere yatırmaları gerekiyor.

Teminat tutarları ise arsaların muhammen bedellerine göre belirlendi. İşte arsalara göre teminat tutarları:

- 0-2,5 milyon TL arası arsalar için 100 bin TL,

- 2,5-10 milyon TL arası arsalar için 500 bin TL,

- 10-25 milyon TL arası arsalar için 2 milyon TL,

- 25-50 milyon TL arası arsalar için 3 milyon TL,

- 50-100 milyon TL arası arsalar için 5 milyon TL,

- 100 milyon TL üzerindeki arsalar için (Diyarbakır Bağlar ve Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10 milyon TL.

Özel durumlar için ise ayrı teminat bedelleri belirlendi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa çıkarılacak iki taşınmaz için 50 milyon TL, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi’nde tek lot halinde satışa sunulacak beş taşınmaz için ise 20 milyon TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

Peşin ödemeye yüzde 15 indirim

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.