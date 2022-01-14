TOKİ, 30'u İstanbul'da 49 arsayı satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'daki 49 arsayı 2 milyar 875 milyon 512 bin 298 lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

575 bin 138 metrekare büyüklüğündeki 49 arsa için açık artırma, 8 Şubat Salı günü saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Arsalara KDV muafiyeti

TOKİ’nin açıklamasına göre alıcılar, arsalara yüzde 15 ve 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Satışa çıkacak arsalar ve nitelikleri ise şöyle: Şanlıurfa'da 4 arsa satışa sunuldu. Bedeli 6 milyon 548 bin 400 liradan başlayan, Viranşehir ilçesinde konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Arsalardan 30’u İstanbul'da

İstanbul'un Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor. Buna göre Bahçelievler'de ticaret+konut, Başakşehir'de konut alanı niteliğinde 3 arsa satılacak. Alıcılar bu arsalara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Arnavutköy'de ise sanayi tesisi alanı, ticaret alanı, bakım ve akaryakıt istasyon alanı niteliğinde 27 arsa açık artırmaya çıkacak. Bu arsalar ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile satılacak.

Kocaeli'de ise konaklama tesis alanı, konut alanı, park, dini tesis, otopark, rekreasyon alanı niteliğindeki 15 arsa satışa sunuldu.