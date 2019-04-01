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TOKİ Başkanlığına atama

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı.

TOKİ Başkanlığına atama
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, TOKİ Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Bulut TOKİ Başkanlığına atandı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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