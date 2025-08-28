TOKİ İlk Evim, İlk Arsam Projesi: Google'dan arayıp başvuru yaparken son anda uyandı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 30 ilde ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesini başlatmıştı.

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan depremzede Adem Çelik, projeye başvuru yaparken az kalsın dolandırılıyordu.

41 yaşındaki Çelik, Google üzerinden arama yaparak başvurusunu gerçekleştirmek istedi.

Karşısına çıkan siteye giren Çelik, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek başvuruya devam etti.

Farklı IBAN numaralarını görünce...

Ancak ödeme aşamasında birçok farklı bankaya ait IBAN numarası görünce durumdan şüphelendi.

Bunun üzerine Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk'a ulaşan Çelik, aldığı uyarıyla son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Başından geçen hadiseyi anlatan Adem Çelik ise “Paramızı yatırmadık, dolandırılmaktan kurtulduk. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar, kimse mağdur olmasın" dedi.

TOKİ daha 10 gün önce uyarmıştı

TOKİ 19 Ağustos’ta resmi site üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dolandırıcılıklara karşı uyarmıştı.

TOKİ açıklamasında, “Sahte internet siteleri / sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu hesaplar; profesyonel görünüme sahip olup, İdaremizin logosunu kullanmaktadır” ifadesi yer almıştı.

TOKİ konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı e-Devlet, T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığıyla yapıldığını anımsatarak vatandaşlara dikkatli olmaları yolunda çağrıda bulunmuştu.

TOKİ'nin IBAN paylaşımı yok

Payas Belediyesi Afet İşleri Müdürü Fatih Beluk ise vatandaşların yalnızca resmi kanallardan işlem yapmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

- Vatandaşımız sahte bir siteye yönlendirilmiş. Bu site de e-Devlet ara yüzüyle birebir kopyalanmış. Vatandaş başvuru bilgilerini giriyor, ardından proje seçeneğini seçiyor.

- Ancak en son aşamada TOKİ yetkilisi adı altında IBAN bilgileri veriliyordu. TOKİ'nin hiçbir şekilde IBAN paylaşımı söz konusu olamaz.

- Başvuru yalnızca resmi sistemden yapılır ve ödemeler devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Konuyu TOKİ'ye ilettik ve kısa sürede site kapatıldı. Böylece başka vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi.