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TOKİ konut ve arsa projesine geçerli başvuru sayısı 5,1 milyon

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuru sayısının 8 milyonu aştığını, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 135 bin olduğu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin başvuru sayısının 8 milyonu aştığını belirtirken, geçerli başvuru sayısının 5 milyon 135 bin olduğu bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, projeye gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek genç başvuru sayısının 2 milyon 30 bin olduğunu bildirdi. En çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini söyleyen Murat kurum, geçen hafta temelin atıldığını 17 ilde 6 bine yakın konutun yapımına başlandığını aktardı.

Kurum, “Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.