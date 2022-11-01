TOKİ konut ve arsa projesine geçerli başvuru sayısı 5,1 milyon

ANKARA (DÜNYA)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin başvuru sayısının 8 milyonu aştığını belirtirken, geçerli başvuru sayısının 5 milyon 135 bin olduğu bilgisini verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, projeye gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek genç başvuru sayısının 2 milyon 30 bin olduğunu bildirdi. En çok başvurunun İstanbul’dan geldiğini söyleyen Murat kurum, geçen hafta temelin atıldığını 17 ilde 6 bine yakın konutun yapımına başlandığını aktardı.

Kurum, “Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.