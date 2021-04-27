TOKİ, Niğde'de 600 konutu satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Niğde Merkez Efendibey'de 600 konutun satışını yapacak. Alt Gelir Grubu Projesi ve Sosyal Konut Projesi olmak üzere 2 ayrı projenin satışı yapılacak ve fiyatlar 115 bin ile 250 bin TL arasında değişecek.

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