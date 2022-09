“TOKİ projeleri illerdeki müteahhitlere verilsin”

Takip Et

Esra ÖZARFAT / BURSA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi olarak ilan edilen sosyal konut projesi, uzun zamandır durgunluk yaşayan inşaat sektörünü sevindirdi. Proje kapsamında Bursa’da Harmancık, Keles, Orhaneli, Yenişehir, Büyükorhan, Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde toplam 8 bin 650 konut yapılacak. Sosyal konut projelerini desteklediklerini her fırsatta dile getirdiklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, “Bu konutlardan kesinlikle dar gelirliler yararlanmalı. Yatırım aracı olmamalı ve satış koşullarında gri alanlar bulunmamalı. Bu açıdan açıklanan paketin şartları önem kazanıyor. Projenin inşaat sektörünün canlanmasına ve sektörün etkilediği 200’den fazla alt sektöründe hareketlenmesine de olumlu katkı yapacağı inancındayız” dedi. Bursa’da yapılacak konutların ihalesinin bu şehirde faaliyet gösteren ve sınıflıkları ile kriterleri sağlayan müteahhitlere verilmesi gerektiğini belirten Andıç, “Merkeziyetçi bir imalat yapısını doğru bulmuyoruz. Burada oluşacak olan önemli bir ticari hacim var bu ticari hacmin ilgili şehirlere ve bütün ülkeye yayılmasını sağlamalıyız. Daha fazla insanın istifade etmesini önceliğimiz olmalı. Son dönemde ülkemizde kamu ihalelerine giren müteahhit yok. Bu nedenle de ihaleler iptal ediliyor, son 3 ayda 31 TOKİ projesi ihalesine giren müteahhit bulunamamış. Okul, sağlık bakanlığının da projelerine müteahhit firması girmemiş. Demek ki bir sorun var. Sektörün yaşadığı birçok sorun var tüm sorunlara odaklanmalıyız. Yaranın sadece bir tarafını tedavi etmeye çalışmak mümkün değil o bir tedavi anlamına gelmiyor. Sektörün bütün sorunlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır” diye konuştu.

“Yenikaraağaç’ta seçilen alan yanlış"

Sosyal konut projesi kapsamında Karacabey’de iki bölge seçildiğini hatırlatan BALKANTÜRKSİ- AD Başkanı Fatih Şakir ise özellikle Yenikaraağaç bölgesinde seçilen alanın Ramsar sınırlarında kaldığına işaret etti. Şakir, “Ramsar, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir. Bu anlaşmaya 1998 yılında Türkiye de imza attı. Tatlı su alanlarının korunması projesi işte tam bu alanda imzalanan anlaşma ihlal ediliyor. Yenikaraağaç’ta seçilen alan yanlış. Üst tarafta Ramsar’da olmayan alanda yapılırsa daha iyi olur. Proje diğer taraflarıyla piyasayı canlandırdı. Sektöre hareketlilik kattı. Mevcut sektörün satışlarını etkilemeyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Sosyal ve ekonomik boyutu endişe verici”

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kentsel dönüşüm ve şeffaf yürütme sorunlarına değindi. Bursa’da kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan konut alanlarının fazlalığına dikkat çeken Şimşek, bakir alanları imara açmanın öncelikli plan kapsamında olmamasının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti; “Bu sadece bir odayı bağlayacak bir konu değil; mimarları, şehir plancılarını, inşaat mühendislerini, tarım ziraat mühendislerini ve çevre mühendislerini ve dolayısıyla tüm ilgili akademik odaları bağlıyor. Şu an proje ilan edildi, herkes kendince süper dedi ama bir sürü soru işareti var. Vatandaş olarak baktığınızda bile 20 yıl sürecek bir ödeme biçimi olacak. Konunun hem sosyal hem ekonomik boyutuyla ilgili müthiş endişe duyuyoruz. Dolayısıyla tüm detaylar belli olduktan sonra bizim de bir eylem hazırlığımız belki olacak. Şehrimiz adına iyi şeyler beklemediğimizin de altını çizmek istiyorum.”

“Projeyle sektör hareketlenecek”

MÜSİAD İnşaat Komisyonu Başkanı Özgür Kavaklı, son dönemlerde enflasyondan dolayı dar ve sabit gelirli diye tanımlanan işçi, memur, emeklinin konuta ulaşmasının zorlaştığına işaret ederek, projeyle hem kamuya ait arazilerin değerlendirileceğini, hem de inşaat sektörünün hareketleneceğini aktardı. Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya da sadece gerçekten konut ihtiyacı olan ailelerin bu projeden yararlanmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

1050 Konutlar’a onay çıktı, sıra dönüşümde

Bursa’da Akpınar Mahallesi’nde 42 hektar alanda 1980’li yıllarda yapılan ve 2 bin 290 konuttan oluşan 1050 Konutlar bölgesinin kentsel dönüşümünün sağlanması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plan değişikliği Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci oturumunda görüşüldü. 1050 Konutlar dönüşümünde düğümü çözecek olan plan değişiklikleri, oy birliğiyle kabul edildi. Bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. Son olarak 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, zemin+5 kat olarak tasarladığı ve ‘o zaman için’ hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ve kira yardımlarını içeren teklifi de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Olası bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Konu meclise gelmeden önce geçtiğimiz hafta bini aşkın hak sahibiyle bir araya gelerek, planın detaylarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bana göre 420 dönümlük alanda belki de Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesini yapacağız. Büyükşehir olarak, aracı konumundayız. Formül üretmeye çalışıyoruz. O kötü manzaraları, gerçekten yıkılmaya yüz tutmuş binaları gördük. Depremden sonra bunları konuşmanın hiç bir esprisi yok. Bursa’ya örnek olacak bir dönüşüm olacağına inanıyorum. Bursa’daki müteahhitler kanalıyla aşacağımız bir konu olacak” dedi.