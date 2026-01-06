TOKİ'de kura heyecanı: 14 il için çekiliş takvimi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne en çok başvurunun İstanbul'dan olduğunu belirtirken, 14 il için de kura takvimini açıkladı.
Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını aktardı.
Kurum, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, sosyal konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını anımsatan Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi.
İstanbul ve Ankara kura çekimleri
Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibinin belirlendiğini belirten Kurum, İstanbul ve Ankara için kura çekimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ında katılımıyla yapacaklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından da kura takvimini açıklayan Bakan Kurum, 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında 14 ilde, noter huzurunda asıl ve yedek hak sahiplerinin belirleneceğini açıkladı.
Kura takvimi açıklanan iller şöyle:
5 Ocak: Siirt - Van
6 Ocak: Mardin - Ağrı
7 Ocak: Batman - Iğdır
8 Ocak: Bitlis - Kars
9 Ocak: Muş - Ardahan
10 Ocak: Antalya - Bingöl
11 Ocak: Artvin - Tunceli
Artvin’den Bingöl’e…
14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak!
