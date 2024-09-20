TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’deki konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim başlatılacağını duyurdu.

Kampanyanın bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği öğrenilirken, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek.” dedi.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler yararlanacak?

TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.

2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının detayları

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar kalan borçlarının yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Başvuru sahiplerinin tarihi itibarıyla borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına nasıl başvurulur?

Kampanyadan yararlanabilmek için 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalardan başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenecekler. Bu tarihler dışında indirim yapılmayacak.

Konut ve iş yeri sahiplerinin bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.