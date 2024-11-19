TOKİ'den 44 ilde 882 arsa satışı! Ayrıntılar belli oldu

Büyük, küçük tüm yatırımcıların merakla beklediği TOKİ arsa satışları başladı. TOKİ, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde 882 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu.

Muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan, 44 ildeki toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki arsaların satışı üç gün sürecek. Arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olunabilecek.

TOKİ arsa satışları hangi şehirde?

27 Kasım'daki açık artırmada Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla'daki arsalar satılacak.

28 Kasım'da Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki arsalar sahiplerini bulacak.

29 Kasım'da ise Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van'daki arsalar satışa çıkacak.

TOKİ arsa satışı nerede yapılacak?

Açık artırmalar, saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr"den de teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ sarsa satışı ödeme planı

TOKİ 44 ildeki arsaların satışında iki farklı ödeme planı sunuyor. Yüzde 25 peşinat ödeyenler 48 ay vade seçeneği ile tarla sahibi olabilecek. Satışta ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında, yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşinat ödeyenler ise 36 ay vade seçeneği ile tarla alabilecek. Bu ödeme planında ise ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında, yıllık ÜFE artış oranı da en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak..