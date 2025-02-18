TOKİ’den 50 ilde KDV muafiyetli arsa satışı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma ile 50 ilde arsa satışı yapılacağını duyurdu.

Noter eşliğinde gerçekleşecek açık artırmada satılacak arsalar KDV'den de muaf tutulacak.

Katılımcılara peşin ödemede yüzde 15 indirim, yüzde 25 peşin ödemede 48 ay vade ve yüzde 40 peşin ödemde 36 ay vade seçenekleri sunulacak.

TOKİ arsa satışı hangi şehirlerde?

Emlakmüzayede.com'daki bilgilere göre açık artırma ile satılacak 834 arsanın bulunduğu iller ve müzayede tarihleri şöyle:

19 Şubat Çarşamba saat 10:30: Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Elazığ, Malatya, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş.

20 Şubat Perşembe saat 10:30: Bitlis, Van, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Tekidarğ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Yalova.

21 Şubat Cuma saat 10:30: Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Bilecik, Konya, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Çorum, Karabük, Burdur, Isparta, Düzce, Bayburt, Giresun, Amasya, Çankırı, Ağrı, Batman.

TOKİ arsa satışı ödeme planı nasıl?

Emlak Konut, arsa satışlarında 2 farklı ödeme planı sunuyor. Buna göre;

1. Yüzde 25 peşin ödeme ve 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 25 olarak uygulanacak.

2. Yüzde 40 peşin ödeme ve 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı da en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

Ayrıca vadeli satışlarda ve peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ arsa satışı ne zaman, nerede?

TOKİ arsa satışı 19, 20, ve 21 Şubat'ta saat 10:30'da İstanbul Küçükçekmece'deki Toki Hizmet Binası ile Ankara Çankaya'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşcek. Katılımcılar "emlakmuzayede.com.tr"den de online olarak müzayedeye katılabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin toplantı öncesinde katılım teminatı ödemeleri gerekecek. Tüm ayrıntılar ve lot listesine emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.