TOKİ’den 50 şehirde arsa satışı! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Balıkesir, Diyarbakır’ın da dahil olduğu 50 ilde 834 arsayı satışa çıkardı.

TOKİ arsa satışlarını açık artırma usulü ile ihaleye üzerinden gerçekleştirecek. İhale tarihleri ise 19, 20, 23 Şubat 2025 olarak belirlendi.

TOKİ arsası ödeme seçenekleri?

TOKİ’nin 50 ildeki arsa satışları için muhtelif ödeme seçenekleri bulunuyor.

Yüzde 25 peşin ödeme ile geri kalan miktar 48 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz oranı en fazla yüzde 12,5, yıllık ise en fazla yüzde 25 olacak uygulanacak.

Yüzde 45 peşin ödeme ile geri kalan miktar 36 ay vadeye bölünecek. 6 aylık dönem için faiz en fazla yüzde 7,5, yıllık ise en fazla yüzde 15 olarak uygulanacak.

Peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ hangi şehirlerde arsa satışı yapacak?

Adana, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Şanlıurfa.