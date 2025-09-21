TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Yarın başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borçlarını erken ödemek isteyenler için 22 Eylül'de bir indirim kampanyası başlatacak. 17 Ekim’e kadar devam edecek kampanyada borçlarının tamamını peşin ödeyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kalan borcun hepsini kapatamayanlar en az yüzde 25’ini peşin öderse yine ödenen kısım üzerinden yüzde 25 indirim alabilecek. Peşin ödeme imkanı olmayanlar ise TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankaların kampanyaya özel sunacağı kredi imkanlarından faydalanabilecek.

Bir milyon vatandaşı ilgilendiren kampanya ile 110,6 milyar liralık borcun kapatılması öngörülüyor.

Geçmiş taksit veya emlak vergisi borcu olmayacak

Kampanyadan yararlanabilmek için satış ve geri ödemelerin 2024 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihi itibarıyla cari taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca kalan taksit süresinin 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde başvuru sırasında site yönetiminden “borcu yoktur” yazısı ve belediyeden emlak beyan değerini gösteren belge ibraz edilecek.

Borcunu tamamen ödeyen hak sahipleri tapularını hemen alabilecek. TOKİ geri ödemelerinde taksitler, her yıl açıklanan endeks oranlarına (enflasyon) göre güncelleniyor. En son açıklanan endekste bu oran yüzde 16,67 olarak belirlenmişti.