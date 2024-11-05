Tokyo Borsası'ndan yabancı yatırımcılara özel hamle: 70 yıl sonra ilk kez işlem saatleri artırıldı

Tokyo Borsası, işlem saatlerini uzatarak yabancı yatırımcılar için daha cazip hale gelmeyi hedefliyor. Japan Exchange Group Inc. tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla kapanış saati 30 dakika ileri alınarak Tokyo piyasası artık yerel saatle 09.00’dan 15.30’a kadar açık olacak. Bu yeni düzenleme, borsada işlem faaliyetlerinin artmasını sağlamayı amaçlıyor.

Borsada son işlem saati değişikliği Kasım 2011’de yapılmış, sabah seansı 30 dakika uzatılarak 11.30’a çekilmişti. Ancak 70 yıldır ilk kez bu kadar büyük bir değişiklikle işlem saati uzatılıyor.

Tokyo Borsası yetkilileri, işlem saatlerinin artırılmasının sadece yatırımcıların ilgisini çekmekle kalmayıp, aynı zamanda olası bir sistem kesintisi gibi durumlarda yatırımcılara daha fazla işlem süresi tanıyacağını belirtti. Yaklaşık 4.000 şirketin kote olduğu Tokyo Borsası, bu hamleyle piyasanın güvenilirliğini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.