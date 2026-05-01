Japonya'da enflasyon geriledi

Japonya'nın başkenti Tokyo çekirdek enflasyonu, Nisan ayında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Akaryakıt ve eğitim teşviklerinin Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan artan hammadde maliyetlerini dengelemesiyle bu oran, merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı. Bu yavaşlama üst üste üçüncü ayda da devam etti.

Analistler, zayıf yen ve artan petrol fiyatlarının tüketici enflasyonunu önümüzdeki aylarda yeniden hızlandırmasını bekliyor. Bu durum, Japonya Merkez Bankası (BOJ) üzerinde faiz oranlarını artırma baskısını canlı tutuyor. Taze gıda maliyetlerini dışlayan Tokyo çekirdek enflasyonu, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

Tokyo çekirdek enflasyonu beklentilerin altında kaldı

Mart ayındaki yüzde 1,7'lik artıştan yavaşlayan bu veri, pazarın yüzde 1,8'lik medyan beklentisinin altında gerçekleşti. Ülke genelindeki fiyat eğilimlerinin öncü göstergesi olarak kabul edilen Tokyo çekirdek enflasyonu verisindeki bu yavaşlama, büyük ölçüde faturaları ve eğitim ücretlerini dizginlemeye yönelik teşviklerin etkisinden kaynaklandı.

Enerji maliyetleri Mart ayındaki yüzde 7,5'lik düşüşün ardından Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,6 azaldı. Taze ürünler dışındaki gıda fiyatları ise Mart ayındaki yüzde 4,9'luk artışın ardından yüzde 4,6 artış gösterdi. Japonya Merkez Bankası tarafından yakından izlenen ve taze gıda ile yakıt etkisini dışlayan bir başka endeks, Mart ayındaki yüzde 2,3'lük kazancın ardından Nisan ayında yüzde 1,9 arttı.

Orta Doğu gerilimi fiyat baskılarını artırıyor

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, Tokyo çekirdek enflasyonu verisinin Orta Doğu kaynaklı maliyet artışları nedeniyle hızlanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Koike, politika önlemlerinin fiyat baskılarını bir dereceye kadar hafifletebileceğini ancak İran savaşının tüm etkisini ortadan kaldıramayacağını ifade etti.

BOJ Salı günü faiz oranlarını sabit tuttu, ancak artan enflasyonist baskılar üzerine Haziran ayı gibi erken bir tarihte faiz artırımı ihtimaline dair güçlü sinyaller verdi. Banka 2024 yılında on yıl süren devasa teşvik programından çıkmasının ardından Aralık ayında kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75'e çıkarmıştı.

Japonya yen için müdahale gerçekleştirdi

Reuters kaynaklarına göre, artan yaşam maliyetleri endişesinin altını çizen Japonya, Perşembe günü neredeyse iki yıl aradan sonra ilk yen alım müdahalesini yaptı. Bu hamle Japon para biriminin yüzde 3'e kadar değer kazanmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran ile yaşadığı savaş gerilimi, merkez bankasının faiz kararını daha karmaşık hale getiriyor.

Bölgeden yapılan petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ekonomi üzerinde savaşın enflasyonist baskısı doğrudan hissediliyor. Cuma günü yayınlanan özel bir anket, Japon üreticilerin Nisan ayında girdi maliyeti enflasyonunun üç buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gördüğünü gösterdi. Açıklanan son Tokyo çekirdek enflasyonu verileri her ne kadar günlük bazda bir yavaşlamaya işaret etse de, artan jeopolitik riskler ve kur baskıları nedeniyle yıllık genel görünümde enflasyonun yukarı yönlü ivmelenme trendini sürdürmesi bekleniyor.