Tokyo'da çekirdek enflasyon hafif yükseldi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon tahminlerin aksine hafif artış gösterdi.
Japonya İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, gıda hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 0,2 azaldı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,3 olan düşüşün yine aynı seviyede kalacağı yönündeydi.
Gıda hariç tüketici fiyatlarında aylık değişiklik göstermedi. Manşet enflasyon aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,2 yukarı geldi. Manşet enflasyon yıllık beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi.
Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık değişiklik yaşanmadı.