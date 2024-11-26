Toncoin'in yükselişi, gelirleri uçurdu: Telegram tarihinde ilk kez yıllık bazda kâr etmeye çok yakın

Telegram, kurucusu ve CEO'su Pavel Durov’un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından dahi mali performansındaki yükselişle dikkat çekti. Şirket, 2024'ün ilk yarısında 525 milyon dolar gelir elde ederek, önceki yıla göre yüzde 190'lık bir artış kaydetti. Bu gelir artışı, özellikle Toncoin (TON) kripto parasından elde edilen satış gelirleri sayesinde mümkün oldu.

Dijital varlıklarının değeri 1,3 milyar dolara ulaşan Telegram, yılın ilk yarısında 335 milyon dolar net kar açıkladı. Bu rakam, şirketin tarihinde ilk kez yıllık bazda kara geçmeye yaklaştığını gösteriyor. Geçen yıl aynı dönemde şirket, 342 milyon dolar gelir elde ederken 173 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Toncoin satışları gelirleri uçurdu

Telegram’ın gelirlerindeki büyümenin önemli bir kısmı, Toncoin satışlarından ve bu kripto paranın değerindeki artıştan kaynaklandı. Toncoin, yılın başından bu yana yüzde 171'den fazla değer kazandı. Şirket, dijital varlıklarının büyük bir bölümünü Toncoin olarak saklıyor ve bu varlıkların piyasa dalgalanmalarından etkilendiğini kabul ediyor.

Durov’un gözaltına alınmasının ardından Toncoin'in değeri kısa süreliğine yüzde 10 düşse de yıl boyunca süren yükseliş genel tabloyu değiştirmedi. Telegram ayrıca, küçük işletmelerin reklam ödemelerini sadece Toncoin ile yapmasına izin veren bir anlaşmadan 225 milyon dolar gelir elde etti.

Hukuki sorunlar işleyişi etkilemedi

Pavel Durov’un, ağustos ayında Paris’te Fransız polisi tarafından gözaltına alınması, şirketin operasyonlarına dair bazı endişeleri gündeme getirdi. Ancak Telegram, yatırımcılara yaptığı açıklamada bu durumun operasyonel faaliyetlere ve finansal performansa kayda değer bir etkisi olmadığını belirtti.

Fransız yetkililer, Telegram’ın yasa dışı içerikleri engellemekte yetersiz kaldığını iddia ediyor ve bu iddialar arasında Durov için 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlamalar yer alıyor. Şirket, bu iddiaların Durov’a yönelik olduğunu ve Telegram’ın kurumsal yapısını etkilemediğini ifade etti.

Reklam ve abonelik gelirlerinde artış

Telegram’ın reklam ve premium abonelik gelirlerinde de büyük artış yaşandı. Şirketin premium abonelik gelirleri, bir yıl öncesine göre yüzde 270 artarak 119 milyon dolara ulaştı. Reklam gelirleri ise ikiye katlanarak 120 milyon doları buldu.

Şirketin büyüyen gelir modeli, 2026 yılına kadar halka arz planlarının gündemde kalmasına olanak sağlıyor. Ancak uzmanlar, Telegram üzerindeki yasa dışı içerik iddialarının bu süreci zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Finansal yapılandırma ve gelecek planları

Telegram, borç finansmanını yeniden yapılandırma çerçevesinde Eylül 2024'te 124,5 milyon dolarlık tahvilini geri satın aldı. Pavel Durov’un gözaltına alınmasının ardından kısa süreli bir değer kaybı yaşayan tahviller, toparlanarak dolar başına 95 cent seviyesine yükseldi.

Durov’un yasal sorunlarına rağmen Telegram, 2024’ün ilk yarısındaki performansıyla büyüme potansiyelini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak hem hukuki zorluklar hem de platformdaki içerik yönetimine yönelik eleştiriler, şirketin geleceği için önemli bir sınav olacak.