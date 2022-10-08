Topaloğlu: Pandemiyle siparişler dijitalleşti, özel üretim pazarı 2 milyar dolara ulaştı

Kerim ÜLKER

Pandemi süreciyle birlikte üretim kadar tedarik zincirinin de önemi ortaya çıktı. Hızlı sipariş kanallarının büyümesiyle birlikte dijital tedarik alanına ilgi daha da arttı. Sultan Nur Bulut, Onur Keskin ve Çınar Topaloğlu isimli 3 genç girişimci tarafından kurulan yapay zeka tabanlı pazar yeri platformu Tridi bunlardan biri.

Alıcı ve satıcı arasındaki operasyonel süreci dijitalleştirerek müşterilerin teklif alma sürelerini saatlerden dakikalara, üretime geçme sürelerini ise günlerden saatlere kısaltan Tridi’nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Çınar Topaloğlu, “Otomotiv, Beyaz Eşya, Tüketici Elektroniği, Savunma Sanayii, Havacılık, Makine İmalat, Medikal, Elektronik Donanım, Start-up/Girişimciler gibi birçok sektöre hizmet veriyoruz. Alıcı tarafında endüstriyel B2B müşteriler; satıcı tarafında ise onların ihtiyaçlarını karşılayan üreticiler bulunuyor” dedi.

"Yerli üreticiyle dünyadaki alıcıları buluşturuyoruz"

COVID-19 süreciyle alım için Uzakdoğu yerine gelişmekte olan ülkelere yönelen Avrupalı tedarikçilerin Türk üreticileri için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, "Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmamak için rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturulması gerekiyor. Tridi olarak geliştirdiğimiz talebe özel parça üretim hizmetiyle bunu hedefledik. Platformumuzda yerli üreticileri Türkiye ve dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz” dedi. ABD ve Çin’de büyük hacme sahip talebe özel üretim pazarının Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ifade eden Topaloğlu, yeni firmaların katılımıyla pazarın her geçen yıl büyüdüğüne işaret etti.

Platforma 200’den fazla yerli üretici kayıtlı

Tridi Platformu’nda 200’den fazla yerli üreticinin kayıtlı olduğunu, yılda 200 bin parça ürün tedarik edildiğini anlatan Topaloğlu, “Avrupalı sanayiciler Polonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden parça alıyor. Talebe özel üretimle bu siparişleri Türkiye’ye çekebiliriz. Şu anda Avusturya, Almanya ve İsrail’den siparişler alıyoruz. 2022’de sipariş hacmimizi 5 kat artırıp bunun yüzde 30’unu yurtdışından elde etmeyi planlıyoruz” dedi.