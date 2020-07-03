“Toparlanma sürüyor, yılın ikinci yarısı daha iyi olacak”

03 Temmuz 2020

OKTAY ENSARİ-KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, COVID-19 salgını ile birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de birçok şeyin değiştiğini, özellikle ekonomik alanda tahminlerin ötesinde küçülmeler yaşandığını söyledi. İhracatın minimum seviyeye indiğini ve yatırımların bıçak gibi kesildiğini vurgulayan Özkaya, “Bununla birlikte Türkiye ekonomisi, devletin aldığı tedbirler ve normalleşmeyle birlikte haziranda, mayıs ayına göre daha iyi duruma geldi” dedi.

İşletmelerin büyük çoğunluğunun faaliyetlerine geri döndüğünü, ihracat rakamlarında da mayıs ayına göre yüzde 60’lara varan artış olduğunu belirten Özkaya, ikinci bir salgın olmazsa 2020’nin son iki çeyreğinde ekonomide daha olumlu bir tablo olacağı öngörüsünde bulundu.

Cazip faiz oranları ve ilave parasal desteklerle piyasalarda nispeten bir hareketlenme yaşandığına değinen Özkaya, “Temennimiz bunun devam etmesi yönünde. Ancak temkinli olmakta fayda var. Çünkü küresel ekonomilerin tamamı halen küçülme eğiliminde. Euro bölgesi ile olan ticaretimizin çokluğu da bizi olumsuz etkilemeye devam edecek. Buna karşın iç talepteki canlanma büyüme rakamlarımızı olumlu yönde etkileyecek” diye konuştu.