Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Topçam HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma, 925 milyon lira bedelle Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim Anonim Şirketi oldu.