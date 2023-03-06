Toplam çalışan sayısı yüzde 8 artarak 3,9 milyon oldu

TOBB, şubat ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta onaylanan kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 gerileyerek 3 bin 838'e düştü.

2023'ün ilk iki ayında sanayi kapasite raporu sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,8 arttı.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1035 raporla İstanbul, 286 raporla Bursa, 276 raporla Ankara olarak belirlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Şubat 2022'de 87 bin 6 iken geçen ay yüzde 11,3 yükselişle 96 bin 838'e ulaştı.

Toplam çalışan sayısı da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3 milyon 906 bin 53 olarak hesaplandı.