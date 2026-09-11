Toplam ciro endeksi temmuzda arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "Ciro Endeksleri"ni açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 yükseldi.

Yıllık artışta inşaat sektörü öne çıktı

Dört sektörün tamamında yıllık artış kaydedildi. En yüksek yükseliş yüzde 35,8 ile inşaatta gerçekleşti.

Bu sektörü yüzde 34,5 ile hizmet, yüzde 31,5 ile sanayi ve yüzde 27,7 ile ticaret izledi.

Aylık bazda ticaret cirosu değişmedi

Toplam ciro endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı. İnşaat, yüzde 9,2 ile aylık bazda da en yüksek artışın görüldüğü sektör oldu.

Aynı dönemde sanayi ciro endeksi yüzde 3,0, hizmet ciro endeksi yüzde 2,5 yükselirken, ticaret ciro endeksi önceki ayki seviyesini korudu.