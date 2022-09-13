Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 122,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 122,4 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 122,3 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 89,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde ise bir önceki aya göre yüzde 5,7 azalış kaydedildi.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 119,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1 düştü.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 142,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 0,6 artış görüldü.