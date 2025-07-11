Toplam ciro mayısta yıllık bazda yüzde 41,5 arttı
TÜİK, 2025 yılı mayıs ayına ait ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta yıllık yüzde 41,5 oranında arttı. Toplam ciro ise aylık yüzde 5,7 oranında yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ciro endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mayıs ayında yıllık %41,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2, inşaat ciro endeksi yüzde 58, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 45,2 arttı.
Toplam ciro aylık yüzde 5,7 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı mayıs ayında aylık yüzde 5,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; mayısta aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, inşaat ciro endeksi yüzde 15,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4 arttı.
TÜİK, 2025 yılı nisan ayında toplam cironun yıllık yüzde 32,7 arttığını açıklamıştı.