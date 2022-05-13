Toplam ciro yıllık yüzde 113 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 112,9 yükseliş kaydetti.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 112,9, aylık bazda yüzde 8,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 126,4, inşaat ciro endeksi yüzde 83,2, ticaret ciro endeksi yüzde 102,3, hizmet ciro endeksi yüzde 130,6 arttı.
Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,9, inşaat ciro endeksi yüzde %9,1, ticaret ciro endeksi yüzde 8,6, hizmet ciro endeksi yüzde 10,9 arttı.