Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro, bu yılın mayıs ayında 2021’in aynı dönemine göre yüzde 132,7 oranında artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), yıllık bazda 132,7 arttı.
Aylık bazda ise sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi yüzde 4,8 artış kaydetti.
2022 yılı Mayıs ayında yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi yüzde 167,3 arttı.
Aylık bazda ise sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.